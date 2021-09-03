МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Северный морской путь стоит использовать для контейнерных перевозок, но они должны быть экономически выгодны, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути, мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше — Северный морской путь, о котором мы так много говорим, использовался и для контейнерных перевозок. Здесь нам нужно поработать над развитием и укреплением береговой инфраструктуры, портовой инфраструктуры, вопросами, связанными с обеспечением безопасности, но самое главное — эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными, выгодными", — сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Он добавил, что над этим нужно поработать.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.