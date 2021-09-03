МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Северный морской путь стоит использовать для контейнерных перевозок, но они должны быть экономически выгодны, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал, что лично обсуждает с зарубежными коллегами

"По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути, мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше — Северный морской путь, о котором мы так много говорим, использовался и для контейнерных перевозок. Здесь нам нужно поработать над развитием и укреплением береговой инфраструктуры, портовой инфраструктуры, вопросами, связанными с обеспечением безопасности, но самое главное — эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными, выгодными", — сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Он добавил, что над этим нужно поработать.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.