МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Амурская область станет экспериментальной площадкой по беспилотной перевозке грузов между Россией и КНР, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство региона. Китай намерен открыть новую фондовую биржу

"В Благовещенске будет организован эксперимент беспилотной перевозки по международному мосту, который построен между Благовещенском и Хэйхэ. Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Дирекция международных транспортных коридоров в рамках ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Директор АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Алексей Петров сообщил, что надеется, что проект будет успешно реализован, "чтобы впоследствии его мультиплицировать и использовать как постоянный сервис в виде беспилотного транспорта".

"Сейчас из-за ковида этот проект очень актуален. Мы понимаем, что это не быстрый процесс, но начало положено. Сейчас предстоит внести изменения в законодательство, нормативные акты, договориться с коллегами из Китая, решить, какие инфраструктурные новшества должны быть внесены в ту инфраструктуру, что уже есть, и определиться, какая именно беспилотная технология будет работать", — цитирует слова Петрова правительство Амурской области. В Китае началось производство первого российско-китайского самолета

На данный момент представитель Дирекции международных транспортных коридоров предполагает, что это будет некая беспилотная платформа, которая сможет двигаться по всей инфраструктуре.

"Этой инициативой уже заинтересовался инвестор, который занимается строительством таможенно-логистического терминала "Каникурган" в примостовой зоне (возле моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур). При активной поддержки Дирекции международных транспортных коридоров мы рассчитываем, что проект станет пилотным и такая модель впоследствии может быть использована и в других регионах", — приводят власти слова директора агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павла Пузанова.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.