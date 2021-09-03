МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути — к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин. Путин заявил о готовности сотрудничать со странами АТР

"Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим и возможности Северного морского пути. Отмечу, что за последние десять лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на порядок… где-то в 1986 что ли году где-то семь с небольшим миллионов тонн, в прошлом году уже 33 миллиона тонн перевезено, а к 2024 году должно быть перевезено 80 миллионов тонн", — сказал Путин.

Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Северному морскому пути нужно открыть с 2022 года, чтобы обкатать маршрут, заявил президент.

"Буквально перед началом пленарной сессии, вот только что, с коллегами встречался, с модераторами сессий, которые проходят в рамках форума, прозвучало предложение запустить по Северному морскому пути контейнерную линию на регулярной, круглогодичной основе. Я уже там высказался, здесь некоторые вещи повторю. Надо внимательно, но не затягивая оценить перспективы такого транспортного коридора", — сказал президент.

Путин отметил, что это чрезвычайно важная вещь. "Это, безусловно, будущее для мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении", — подчеркнул он.

"Нужно рассмотреть возможность уже со следующего года открыть первые регулярные рейсы по перевозке грузов, в том числе контейнеров, между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Чтобы, что называется, обкатать маршрут, сформировать его грузовую базу", — указал Путин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.