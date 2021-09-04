2021-09-04T09:49:02+03:00
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2021
https://1prime.ru/transport/20210904/834602918.html
С сентября школьники смогут путешествовать на поезде за полцены
Транспорт
Новости
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С началом учебного года в России завершается "высокий" туристический сезон. В связи с этим появляются новые возможности путешествовать со скидкой, пишет "Российская газета". Итак,... ПРАЙМ, 04.09.2021
школьники, россия, транспорт, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. С началом учебного года в России завершается "высокий" туристический сезон. В связи с этим появляются новые возможности путешествовать со скидкой, пишет "Российская газета".
Итак, с 1 сентября до 31 декабря российские школьники смогут поехать на поезде за полцены.
Помимо этого, льгота действует для воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет. Скидка 50% от цены билета действует на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.
Льгота на оплату проезда в течение учебного года действует по постановлению российского кабмина.
Летом дети получают скидку в половину стоимости билета за счет средств холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). Как рассказали изданию в компании, в рамках постановления правительства РФ за период с 1 января по 31 мая 2019 года (до пандемии, которая наложила ряд ограничений на поездки как внутри страны, так и за ее пределы) поездами дальнего следования формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочернее предприятие РЖД) было перевезено 1,9 миллиона детей в возрасте от 10 до 17 лет. За это же время текущего 2021 года — 1,3 миллиона детей.