МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. С началом учебного года в России завершается "высокий" туристический сезон. В связи с этим появляются новые возможности путешествовать со скидкой, пишет "Российская газета". Китайцы заявили о недовольстве запретом убийственного графика работы

Итак, с 1 сентября до 31 декабря российские школьники смогут поехать на поезде за полцены.

Помимо этого, льгота действует для воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет. Скидка 50% от цены билета действует на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.

Льгота на оплату проезда в течение учебного года действует по постановлению российского кабмина.

Летом дети получают скидку в половину стоимости билета за счет средств холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). Как рассказали изданию в компании, в рамках постановления правительства РФ за период с 1 января по 31 мая 2019 года (до пандемии, которая наложила ряд ограничений на поездки как внутри страны, так и за ее пределы) поездами дальнего следования формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочернее предприятие РЖД) было перевезено 1,9 миллиона детей в возрасте от 10 до 17 лет. За это же время текущего 2021 года — 1,3 миллиона детей.