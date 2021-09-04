ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Северный морской путь станет конкурентоспособным международным транспортным коридором в ближайшие 10 лет, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Чекунков рассказал о сроках создания особого налогового режима на Курилах

"Когда они (грузоотправители) смогут адаптировать свои логистические цепочки, чтобы им вести товар не через Суэцкий канал: далеко, долго, дорого, а через СМП с ледоколом "Лидер" во главе каравана, если это зимняя морская проводка, судами ледового класса, если это сезон, когда нет необходимости в деловой проводке, тогда СМП станет по-настоящему конкурентоспособным международным транспортным коридором. Я считаю, что в ближайшие 10 лет это произойдет", — сказал Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.