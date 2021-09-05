ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Новый энерготранзит для электроснабжения Транссиба введен в работу в Приморье, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Транссиб, продленный до Южной Кореи, может стать "артерией дружбы" с КНДР

Новый транзит 220 кВ "Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная", протяженностью 250 километров, обеспечит надежное электроснабжение потребителей Приморского края, в том числе двух территорий опережающего развития "Михайловский" и "Надеждинская", повысит пропускную способность сети юга региона. Новый энергообъект входит в национальный проект – Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также проведено расширение открытых распределительных устройств двух ключевых звеньев транзита – подстанций 220 кВ "Лесозаводск" и "Спасск". По информации "Россетей", суммарный объем инвестиций составил 8,3 миллиарда рублей.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин дали старт новому энерготранзиту, в торжественной церемонии также приняла участие заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

На "Лесозаводске" внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты, новейшая система автоматизированного управления технологическими процессами, обновлено оборудование систем связи и интеллектуальной системы учета. В рамках модернизации энергообъекта "Спасск" применены управляемый шунтирующий реактор и батареи статических конденсаторов (167 Мвар) для уменьшения реактивной составляющей и повышения качества электроэнергии. Кабмин утвердил выделение РЖД в 2020 году из ФНБ 60,5 млрд рублей на БАМ и Транссиб

В целом для подключения новой ЛЭП модернизированы комплексы релейной защиты и внедрены автоматизированные системы управления на восьми смежных объектах. Работы на подстанциях проведены с применением оборудования, произведенного в России.

В ходе строительства ЛЭП возведен спецпереход через реку Уссури (длина – 1 500 м, высота опор – 67 м). Также обустроены шесть переходов через нефте- и газопроводы.