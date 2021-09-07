МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Аналитики назвали причину роста дохода таксистов, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование CloudPayments. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

Россияне стали оставлять таксистам больше чаевых, узнали в платежном сервисе. Речь идет в первую очередь о росте безналичных чаевых, пояснили в компании.

Средняя сумма онлайн-вознаграждения водителя в этом году увеличилась на 25% и составила 202 рубля в августе. При этом максимальная сумма онлайн-чаевых за данный период — 3000 рублей.

"В сложных погодных условиях граждане становятся щедрее на чаевые водителям такси", — рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Так, во время аномальной жары в первой половине июля сумма чаевых возросла на 11% по сравнению с прошлым годом, добавил Спиридонов.



