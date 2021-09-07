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2021
https://1prime.ru/transport/20210907/834617246.html
Названа причина роста доходов таксистов в этом году
Транспорт
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Аналитики назвали причину роста дохода таксистов, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование CloudPayments. Россияне стали оставлять таксистам больше чаевых, узнали в... ПРАЙМ, 07.09.2021
сервисы, такси, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Аналитики назвали причину роста дохода таксистов, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование CloudPayments.
Россияне стали оставлять таксистам больше чаевых, узнали в платежном сервисе. Речь идет в первую очередь о росте безналичных чаевых, пояснили в компании.
Средняя сумма онлайн-вознаграждения водителя в этом году увеличилась на 25% и составила 202 рубля в августе. При этом максимальная сумма онлайн-чаевых за данный период — 3000 рублей.
"В сложных погодных условиях граждане становятся щедрее на чаевые водителям такси", — рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Так, во время аномальной жары в первой половине июля сумма чаевых возросла на 11% по сравнению с прошлым годом, добавил Спиридонов.