МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. РЖД планируют заключить контракт на новые вагоны для электропоездов "Ласточка", сообщил журналистам заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов. РЖД проиндексируют зарплату сотрудникам на 1,4%

"Контракт этот на 800 новых вагонов. Поэтому с учетом производства заводом ("Уральские локомотивы", СП группы "Синара" и концерна Siemens — ред.) 150 вагонов год будем планировать поставки в соответствие с его мощностью", — ответил он на вопрос о контракте с Siemens и холдингом "Синара" на поставку новых "Ласточек".

Пегов отметил, что вопрос поставки двухэтажных вагонов пока не решен. "Расчеты количества "Ласточек" сделаны еще в 2019 году, поэтому мы планируем сначала подтвердить старые заявки у регионов", — сказал он.

Отвечая на вопрос о заказах на двухэтажные вагоны, Пегов сообщил: "По двухэтажным у нас еще вопрос не решен, так как он тоже требует дополнительного обсуждения".

Добавляется, что РЖД рассматривают поставку новых электропоездов "Ласточка" повышенной комфортности в десятивагонном исполнении в Смоленск и Нижний Новгород. Кроме того, компания ожидает в ближайшее время поставку двух новых электропоездов "Ласточка" в десятивагонном исполнении комфортного типа для перевозок Москва-Минск. Sollers хочет завозить автомобили в Россию через Транссиб

"Ласточки" в России выпускают "Уральские локомотивы" (Свердловская область) — совместное предприятие "Синара — Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") и немецкого Siemens.

Двухсистемный скоростной электропоезд "Ласточка" предназначен для перевозки пассажиров на расстояния до 700 километров. Модификация создана на платформе "Ласточки-Премиум" и предусматривает вагоны разной классности: бизнес и эконом. В ней увеличено количество санитарных блоков до пяти с двух. В головном вагоне оборудована зона, предназначенная для организации питания пассажиров, а также помещение для персонала. Весь состав оснащен системой обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха.