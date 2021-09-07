КАЛИНИНГРАД, 7 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на семейные авиаперелеты за один рубль без учета такс и сборов на ряд направлений из Калининграда, сообщила пресс-служба калининградского аэропорта "Храброво".

"Билеты по семейным тарифам можно приобрести на прямые регулярные рейсы Nordwind из Калининграда в Казань, Нижний Новгород, Самару, Воронеж и в обратном направлении. Стоимость единого билета на ребенка в возрасте до 18 лет и сопровождающего его лица составит всего один рубль (без учёта такс и сборов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям перевозки в стоимость входит ручная кладь до 10 килограммов и одно место багажа 20 килограммов, возможен обмен или возврат билета (со сбором) до окончания регистрации на рейс. Количество билетов по субсидированным тарифам ограничено. Продажа билетов по льготным тарифам открыта на сайте авиакомпании.

Маршруты субсидируются по постановлению правительства РФ №1176 от 14 июля 2021 года. Для оформления семейной поездки пассажиру необходимо приобрести билеты единым бронированием на себя и своего ребенка в возрасте до 18 лет. При регистрации на рейс у пассажиров проверят документы — необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении. Если данные пассажира не подтвердятся, перевозчик имеет право запросить доплату.

Российская авиакомпания Nordwind (юридическое название — ООО "Северный ветер") летает из 75 городов в 17 стран более чем по 200 направлениям. Базовый аэропорт – "Шереметьево" (Москва). Авиапарк состоит из более чем 30 воздушных судов таких типов как: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.