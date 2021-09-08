МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. График движения аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно меняется в грядущие выходные 11 и 12 сентября, сообщает компания "Аэроэкспресс". РЖД закажут 800 новых вагонов для поездов "Ласточка"

"Компания информирует об изменениях в графике движения поездов в Шереметьево и обратно 11-12 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", — говорится в сообщении.

Так, в субботу аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию до 21:05 включительно. Рейсы отправлением в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35 отменены. Поезд в 23:05 отправится по расписанию. Из аэропорта аэроэкспрессы будут отправляться по привычному графику до 20:17 включительно. Рейс в 21:47 отправится раньше на 7 минут — в 21:40. Аэроэкспрессы отправлением из аэропорта в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47 отменены.

В воскресенье, рейсы ранним утром в 5:35, 6:05 и 6:35 с Белорусского вокзала и в 5:47, 6:17 и 7:17 из аэропорта отменены. Остальные рейсы 12 сентября будут осуществляться в соответствии с графиком.

В компании напомнили, что добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". "Автобусы под номером 1195 следуют до терминалов В, С и отправляются каждые 15-20 минут. Экспрессы под номером 1195Д следуют до терминала D и отправляются каждые 30 минут", — отмечают в компании.