КАЛИНИНГРАД, 8 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Nordwind запускает с 16 сентября прямые рейсы из Калининграда на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщила журналистам ведущий специалист по связям с общественностью калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун.

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"С 16 сентября 2021 года авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Калининграда на курорты Египта, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 в компоновке 218 пассажирских кресел и запланированы до окончания летнего сезона", — сказала Грицун.

В Хургаду полеты будут выполняться 16, 27 сентября, а также 8, 19, 30 октября. В Шарм-эш-Шейх рейсы запланированы на 19, 30 сентября и 11, 22 октября. Грицун добавила, что в расписании возможны изменения — решение об отмене, задержке или переносе рейсов принимает авиаперевозчик.

Она также отметила, что рейсы зимнего расписания, которое начнет действовать с 31 октября, сейчас в стадии формирования.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами с 9 августа.