МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров, в том числе разрешив полеты из большего числа городов, сообщила в интервью РИА Новости замминистра туризма страны Мария дель Кармен Орельяна. Финансист рассказал о скором спросе на валюту

Она напомнила, что с 15 ноября Куба планирует постепенно снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии, и открыть границы для туристов, чтобы путешественники могли посещать больше мест, а не только Варадеро и Кайо-Коко.

"Снижение числа случаев COVID-19 и рост числа вакцинированных позволят российским властям открыть полеты по другим направлениям (на Кубе) и из большего числа российских городов, мы говорили с ними, чтобы они предоставили больше свободы по количеству рейсов", — сказала Орельяна.

"Мы уверены, что этого удастся достичь и мы сможем принимать больше российских посетителей, которые смогут свободно перемещаться по стране", — добавила она.