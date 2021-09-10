МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. После теракта 11 сентября 2001 года мир авиации сильно изменился: ужесточились требования к безопасности и предполетные формальности, поменялись сами подходы к обеспечению авиабезопасности, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Эксперт назвал привычки, которые стоит перенять у успешных бизнесменов

Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44.

ПОШАТНУВШИЙСЯ СПРОС И ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

"Влияние теракта 11 сентября на мировую гражданскую авиацию носило как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Краткосрочный заключался в серьезном спаде объемов перевозок в Северной Америке, который отразился и на объеме поставок авиатехники. В этот период пошатнулся и в целом спрос на авиаперевозки в мире в связи с паническими настроениями пассажиров", — сказал Пантелеев. Финансист рассказал о скором спросе на валюту

По его словам, это сказалось и на финансовом положении авиаперевозчиков.

"Можно сказать, что события 11 сентября если не запустили, то ускорили процесс перекройки гражданской авиации США. Перевозчикам пришлось туго: большая часть крупнейших авиакомпаний прошла через процедуры банкротства для защиты от требований кредиторов. После 11 сентября ускорились процессы слияния и поглощения в этом сегменте", — добавил он.

БРОНЕДВЕРИ И УЖЕСТОЧЕНИЕ ДОСМОТРОВ

Пантелеев отметил, что после теракта сначала в США, а затем и во всем мире ужесточились требования по авиационной безопасности. В частности, были приняты меры предосторожности для недопущения проникновения посторонних в кабину экипажа. Ушла в прошлое практика, когда во время полета двери туда были открыты: с тех пор – только закрытые бронедвери, которые невозможно выбить. "По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения

Радикально поменялись требования прохождения предполетных формальностей — они стали строже, время их прохождения увеличилось.

"Спустя некоторое время после случившегося США запустили программу по предварительному информированию о прибывающих пассажирах. Все авиакомпании обязали передавать властям данные о каждом пассажире, купившем билет на рейс в США. Существовала практика, когда по результатам проверки во въезде отказывали", — рассказал эксперт.

По его словам, подходы к авиабезопасности также изменились: в ответ на новые террористические угрозы отрасль стала защищаться все новыми требованиями.

"Так, после сообщения о том, что планируется теракт с применением взрывного устройства, компоненты которого могут быть смешаны на борту в жидком виде, было введено ограничение на провоз жидкостей, которое действует в России до сих пор. После случая с "ботиночным террористом", который намеревался взорвать самолет при помощи взрывчатки, спрятанной в подошве обуви, появились требования к досмотру обуви с толстой подошвой", — отметил Пантелеев.