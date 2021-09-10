МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. С 21 сентября прекращают действие ограничения на ависасообщение с Белоруссией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперт прокомментировал переговоры России и Белоруссии

Вопрос о снятии ограничений на авиасообщение с Белоруссией был рассмотрен на заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. "По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией", — говорится в сообщении.

В оперштабе сообщили, что ранее ограниченное воздушное сообщение между странами будет восстановлено в "доковидном" объеме.