МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Морские грузоперевозчики смогли за последние месяцы получить рекордные с уровня 2008 года доходы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Clarkson Research.

Аналитики компании составляют индекс ежедневной выручки.

По словам специалистов, за таким резким взлетом доходов стоят сразу несколько причин.

Во-первых, это восстановление экономик разных стран после пандемии. Вслед за этим растет спрос на товары и сырье.

Во-вторых, глобальные сети поставок не сумели еще полностью восстановлены: не все порты работают вышли на работу в штатном режиме, многие суда задерживаются. Это привело к тому, что свободных судов стало мало и цены на перевозку взлетели.

В частности, перевозка по морю одного контейнера из Китая в Европу обойдется в четыре раза дороже, чем год назад.

Помимо этого, сказывается консолидация индустрии морских контейнерных перевозок. Сейчас всего шесть крупнейших компаний контролируют порядка 70% рынка контейнерных перевозок на планете.

"Несколько лет назад мы бы за два часа получили полдюжины конкурирующих предложений о перевозке груза", — цитирует The Wall Street Journal владельца американской компании-импортера DeSales Trading Марка Мюррея

"А теперь за пару дней мы можем получить всего одно-два предложения от этих крутых ребят, при этом приходится платить бешеные деньги за перевозку и груз будет доставлен с многомесячными задержками", — добавил собеседник издания и пояснил, что до пандемии компания платила порядка $3 тысяч за бронь одного контейнера, теперь — минимум $9,5 тысячи, а бывает что и по $19 тысяч.