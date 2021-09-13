МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в августе вырос почти на 50%, в январе-августе на 62%, следует из оперативных данных Росавиации. Власти Иркутской области выплатят семьям погибших в авиакатастрофе

"По оперативным данным, в августе 2021 года российские перевозчики обслужили 13,9 миллиона пассажиров, что почти на 50% больше объёмов перевозок августа 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19… Всего за январь-август 2021 года перевезено 71,1 миллиона пассажиров, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что российские авиакомпании сохраняют рост объемов пассажирских авиаперевозок. В августе авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,7 миллиона пассажиров, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. S7 увеличила перевозки в 1,2 раза, до 1,9 миллиона пассажиров. Услугами "Победы" воспользовались 1,5 миллиона пассажиров, "России" — 1,3 миллиона пассажиров, "Уральских авиалиний" — 1,2 миллиона. Пассажиропоток у каждого из трех последних перевозчиков вырос примерно в 1,3 раза.