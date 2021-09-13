МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. По меньшей мере один человек погиб и 49 пострадали в результате ДТП с перевозящим украинских туристов автобусом в провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает газета Cumhuriyet.

По предоставленным полицией последним данным, граждан России не было в автобусе, пострадавшем в ДТП. Ранее агентство DHA сообщило, что российские туристы могли оказаться среди пострадавших.

Сотрудники генконсульства РФ в Анталье находятся на связи с властями провинции Мугла, уточняют обстоятельства ДТП и наличие российских граждан среди пострадавших.

Изначально сообщалось о том, что автобус с туристами выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся.

Водитель туристического автобуса погиб на месте.

По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.

Cumhuriyet сообщает, что среди пострадавших 41 украинский турист, семь школьников и водитель школьного микроавтобуса. Все они доставлены в больницу.