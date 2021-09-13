МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил РИА Новости представитель политофиса движения Сухейль Шахин. Нацбанк Афганистана замораживает счета бывших министров

"Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались", — сказал Шахин.

Он затруднился ответить на вопрос, ждут ли талибы отправки гуманитарной помощи Афганистана от России и Турции.

На прошлой неделе МИД Катара заявил, что его специалистам почти удалось восстановить аэропорт Кабула, после чего возобновились международные и внутренние рейсы из аэропорта. Первый коммерческий пассажирский рейс после завершения эвакуации из Афганистана иностранных военных совершила национальная авиакомпания Катара Qatar Airways, которая доставила в Доху 114 граждан пяти стран, в том числе Украины.

* Террористическая организация, запрещенная в России