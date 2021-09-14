МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов обсудил с пилотами уровень зарплат, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот" ожидает восстановления рынка авиаперевозок к 2024 году

"Четырнадцатого сентября в офисном центре "Аэрофлота" в Мелькисарово состоялась плановая встреча генерального директора компании Михаила Полубояринова с летным составом, пилотами и представителями первичной профсоюзной организации авиакомпании. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием маршрутной сети и летного комплекса компании, пополнением парка воздушных судов, условиями труда и вознаграждения летного состава", — говорится в сообщении.

Полубояринов на встрече отметил, что условия труда летных и кабинных экипажей остаются в фокусе руководства компании, являются предметом постоянного контроля. Он напомнил, что уже принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября. Повышение почасовой ставки в совокупности с увеличением налета обеспечит доход рядового бортпроводника в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета.

"Генеральный директор "Аэрофлота" рассказал присутствующим о том, что сейчас совместно с первичной профсоюзной организацией "Аэрофлота" прорабатывается вопрос изменения системы оплаты летных экипажей. В ходе дискуссии Михаил Полубояринов и исполняющий обязанности летного директора Игорь Бурыкин ответили на вопросы коллег. Ряд вопросов и инициатив, по их словам, требуют дальнейшей проработки и обсуждения", — отмечает компания. "Аэрофлот": шесть пилотов отстранены за отказ привиться от COVID

В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.

Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, возобновляются частично международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.