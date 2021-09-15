МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Жители Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону больше всего довольны работой водителей такси. При этом почти половина россиян самым важным качеством таксиста считает вежливость. Об этом свидетельствуют данные исследования "Ситимобила" и ResearchMe, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Большинство (53%) россиян полностью довольны тем, как работают водители такси, еще 45% признались, что их впечатление о водителе зависит от разных факторов. Больше всего работой водителей такси довольны жители Санкт-Петербурга (60%), Москвы (59%), следом идет Краснодар и Ростов-на-Дону (там по 51%)", — сообщила пресс-служба сервиса по итогам исследования. Россияне назвали самые опасные профессии

Отмечается, что более 40% россиян приоритетным параметром в оценке работы таксистов считают вежливость, 34% — тактичность, умение не навязываться с разговорами и проявление заботы по отношению к пассажиру. Для трети респондентов важно, чтобы водитель хорошо знал город, 18% ценят терпение, 10% — чувство юмора. Большинство россиян (78%) также уверены, что пассажир тоже должен проявлять вежливость и тактичность.

Большинство таксистов (92%), как показывают данные исследования, с пониманием относятся к тому, когда клиент не готов общаться и поддерживать диалог. Около 30% водителей признались, что становились с пассажирами друзьями. Расстраивают таксистов ситуации, когда клиент садится в автомобиль со спиртными напитками (27%) и едой (13%), не здоровается и не прощается (17%).

В исследовании приняли участие 1209 жителей крупных городов России и 5511 водителей, подключенных к сервису "Ситимобил".