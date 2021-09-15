СОЧИ, 15 сен — ПРАЙМ. Новый дальний обход Санкт-Петербурга может быть построен до 2024 года, проезд по нему будет платным, сообщил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко во время брифинга на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве". В российских салонах наблюдается дефицит новых автомобилей

Он также отметил, что сейчас госкомпания прорабатывает два варианта его маршрута. "На сегодняшний день все сроки у нас в общем-то в периметре государственного планирования — это 2024 год… Для нас есть понимание двух вариантов, которые мы сейчас рассматриваем, и я думаю, что в ближайшее время вынесем на суд правительства", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках строительства дальнего обхода Петербурга.

При этом Петушенко отметил, что второй кольцевой дороги в городе не нужно, речь идет о строительстве хорды. "Есть "Маркизова Лужа" — Финский залив. Если проводить выше, то это более 40 километров нужно провести залива, и не все территории активно развиваются. Поэтому мы видим, что это будет типа хорды: восточная часть города, где достаточно активно идёт жилищное строительство и развитие промышленности", — пояснил он.

Сумму строительства хорды глава госкомпании не озвучил. Однако, по оценке ранее опрошенного РИА Новости эксперта — директора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, цена такого проекта может составить 250-300 миллиардов рублей. Левитин допустил введение платных дорог по всей стране

"В поручении президента было сказано, чтобы использовались средства Фонда национального благосостояния, то есть на возвратной основе. Само уже привлечение этих средств подразумевает то, что эта трасса новая будет использоваться на платной основе", — добавил Петушенко.

Президент России Владимир Путин в конце июля предложил рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца" по аналогии с подмосковным ЦКАДом. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил "Автодору" и Росавтодору проработать проект, отметив, что решение по его строительству планируется принять в течение пары месяцев.

"Автодор" — российская госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.