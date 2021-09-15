ЯКУТСК, 15 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов покидает свой пост после замечаний надзорных органов, он написал заявление об увольнении, сообщает пресс-служба минтранса республики в аккаунте Instagram. Гендиректор "Аэрофлота" обсудил с пилотами уровень зарплат

Как отметили в ведомстве, председатель Совета директоров авиакомпании "Якутия", министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев провёл рабочую встречу с генеральным директором авиакомпании Владимиром Горбуновым.

Министр отметил, что продолжительное время авиаперевозчик не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения республики. Кроме того, сейчас проводится служебная проверка по замечаниям надзорных органов. Сивцев сказал, что выявленные нарушения исправимы, минтранс республики проводит активную работу по устранению замечаний.

"Стороны пришли к мнению, что с учётом сложившейся ситуации генеральный директор а/к "Якутия" покинет пост руководителя. Соответствующее заявление Владимир Павлович уже передал министру. Тем не менее, Владимир Сивцев выразил слова благодарности Владимиру Горбунову за вклад в работу авиационной отрасли республики", — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев на фоне проблем с выполнением авиакомпанией "Якутия" рейсов в северные улусы заявил, что правительству республики пора принять решение по совету директоров компании.