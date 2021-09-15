МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково", организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту аварийной посадки самолёта авиакомпании "Россия" в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге", — информирует ведомство, не уточняя подробностей.