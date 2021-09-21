МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с Минэнерго и Минтрансом проводит работу по сдерживанию роста цен на авиакеросин в РФ, выявила нарушения антимонопольного законодательства при поставках авиатоплива в аэропортах Якутск, Магадан и Южно-Сахалинск, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов. Авиакомпании намерены бороться за пилотов

"ФАС были возбуждены и рассмотрены дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении пяти компаний, осуществляющих поставки авиатоплива в аэропортах Якутск, Магадан и Южно-Сахалинск, по итогам которых приняты решения с предписаниями. Кроме того, совместно с Минэнерго и Минтрансом проводим работу по сдерживанию роста цен на авиакеросин", — сказал Иванов.

Служба в июне сообщила, что будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах. Как отмечала ФАС, это усилит конкуренцию на рынке авиатопливообеспечения, исключит "необоснованные" тарифы на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний.

ФАС также отмечала, что для этого собирается актуализировать перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется антимонопольным ведомством. Необходимость этого показала совместная проверка ФАС с её территориальными управлениями, а также прокуратурой, которая выявила ряд топливно-заправочных компаний (ТЗК), обладающих признаками естественных монополий и устанавливающих тарифы на свои услуги самостоятельно, тем самым компании нарушают действующее законодательство, считают в ФАС.

Средняя стоимость тонны авиакеросина в РФ в августе увеличилась на 4,08% в сравнении с июлем — до 55 240 рублей, сообщала Росавиация. Стоимость авиатоплива растет с начала года. В частности, в июне она выросла на 1,87%, в июле — на 3,85%. В целом с начала года авиатопливо подорожало более чем на 18%.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.