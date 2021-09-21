МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов. ФАС работает над сдерживанием роста цен на авиакеросин на Дальнем Востоке

"Мониторинг цен на авиабилеты мы проводим на постоянной основе", — сказал Иванов.

С точки зрения злоупотребления доминирующим положением или необоснованного завышения цен агрегаторами, предоставляющими услуги по продаже билетов, как сообщил замглавы антимонопольного ведомства, на сегодняшний день у службы подобной информации нет.

"Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения поступят, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем", — добавил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.