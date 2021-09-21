ФАС на постоянной основе проводит мониторинг цен на авиабилеты
Замглавы ФАС: ведомство на постоянной основе проводит мониторинг цен на авиабилеты в РФ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов.
"Мониторинг цен на авиабилеты мы проводим на постоянной основе", — сказал Иванов.
С точки зрения злоупотребления доминирующим положением или необоснованного завышения цен агрегаторами, предоставляющими услуги по продаже билетов, как сообщил замглавы антимонопольного ведомства, на сегодняшний день у службы подобной информации нет.
"Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения поступят, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем", — добавил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.