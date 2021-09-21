МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают три варианта расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) на третьем этапе модернизации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с вариантами, которые рассматривает монополия. Российским рыбакам повысят налоги

Первый вариант подразумевает расширение БАМа для дополнительного вывоза 16,6 млн тонн угля с Эльгинского месторождения. Для этого будет перестроен участок магистрали Улак-Комсомольск. При этом подходы к портам Ванино-Совгаванского узла и участки западнее Улака не затрагиваются. В рамках этого варианта РЖД проложат дополнительные 553 км путей. Стоимость работ — 332,6 млрд рублей.

Второй сценарий предполагает к 2030 году увеличить пропускную способность БАМа до 210 млн тонн. Сюда входит не только вывоз 16,6 млн тонн эльгинского угля на порты Ванино, но и 13,4 млн тонн грузов на порты Приморского края. Этот проект требует проложить 1,1 тыс. км вторых главных путей на БАМе в дополнение к 553 км, предусмотренных "эльгинской" частью. Расчетная стоимость работ — 1,22 трлн руб.

Третий сценарий — строительство инфраструктуры с расчетом на грузопотоки в объеме 240 млн тонн. Сюда входят уже масштабные работы не только на БАМе, но и на Транссибе. На второй магистрали подразумевается строительство путей в обход Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. А это еще 1,45 тыс. км вторых главных и свыше 800 км третьих путей. С учетом "эльгинской" части сценарий обойдется в 2,89 трлн рублей.