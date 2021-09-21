МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Транспортная прокуратура начала проверку информации о массовых задержках рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово во вторник, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Свердловской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ, о массовых задержках рейсов 21 сентября 2021 года авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетающих из аэропорта "Домодедово" Москвы", — говорится в сообщении.

В случае нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования, обещает надзорное ведомство.