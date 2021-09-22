СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "ГрандСервисЭкспресс" (ГСЭ) с 12 декабря вводит новое расписание движения поездов на полуостров, время в пути сократится, сообщила пресс-служба компании. РЖД закажут 800 новых вагонов для поездов "Ласточка"

"С 12 декабря 2021 года вводится новый график движения поездов по направлению полуострова Крым и обратно. Сокращение времени следования стало возможным за счет увеличения скорости движения поездов", – сообщили в ГСЭ.

Новое расписание поездов разработано для поездов по маршрутам: 7/8 СПб — Севастополь; 28/27 Москва — Симферополь; 92/91 Севастополь — Москва; 76/75 Симферополь – Омск; 142/141 Симферополь – Пермь.

Время в пути поезда №7/8 по направлению Санкт-Петербург – Севастополь сократится на 5 часов, по маршруту Севастополь – Санкт-Петербург — на 3 часа. Поезд №28/27 Москва — Симферополь по направлению из Москвы станет утренним, "Таврия" будет отправляться с Казанского вокзала в 8.40 (мск), а прибывать в Симферополь в 12.00 следующего дня. Время следования поезда составит 27 часов 20 минут вместо прежних 32 часов 30 минут, отметили в пресс-службе. Время в пути поезда №92/91 Москва – Севастополь сократится на 2 часа по направлению из Москвы. Время в пути поездов №76/75 Симферополь — Омск и 142/141 Симферополь — Пермь сократится на 1 час.

Билеты на все направления движения поездов "Таврия" доступны на сайте ГСЭ без дополнительных сборов, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж. Глубина продажи билетов на поезда "Таврия" составляет 90 суток.