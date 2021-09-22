МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах, сообщает пресс-служба перевозчика. Новые правила железнодорожной перевозки животных вступили в силу

"ЮТэйр" вводит новые возможности для тех, кто путешествует с животными, и с сентября начинает перевозить кошек и собак на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна. Чтобы забронировать кресло для питомца, на этапе покупки пассажиру нужно оформить авиабилет на два места — на себя и на животное", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для безопасности питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55×40×40 сантиметров с надежным запирающим устройством, переноска должна закрепляться ремнями безопасности на все время полета, а вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов.

Также "ЮТэйр" сохраняет бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха. Авиакомпания перевозит их в салоне воздушного судна бесплатно при наличии подтверждающих документов. ФАС на постоянной основе проводит мониторинг цен на авиабилеты

Оформить авиабилет для домашнего животного можно в кассах авиакомпании в аэропорту — не позднее чем за 48 часов до вылета. В ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении, также отмечает компания.

"Мы… понимаем, что хозяева не хотят оставлять любимцев в незнакомой для них обстановке и подвергать стрессу, поэтому расширяем нормы провоза животных на борту и делаем полет удобнее — в соответствии с правилами авиабезопасности. В прошлом году мы увеличили максимальное количество животных в салоне до 10, а теперь начинаем перевозить их на пассажирских сиденьях", — приводятся в сообщении слова президента компании Олега Семенова.