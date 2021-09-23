МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Компания Red Wings в октябре открывает новый маршрут Екатеринбург — Тобольск — Екатеринбург, полеты будут осуществляться дважды в неделю, первый запланирован на 21 октября, сообщается на сайте авиакомпании.

"Полеты по маршруту Екатеринбург — Тобольск — Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100. Это очередное уникальное направление в маршрутной сети Red Wings из аэропорта "Кольцово", оно будет доступно только пассажирам авиакомпании", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" открывает с 16 октября регулярные рейсы Москва — Тобольск — Москва. На начальном этапе полеты из аэропорта "Внуково" в аэропорт "Ремезов" будут осуществляться по понедельникам и субботам, с ноября — еще и по четвергам, а с января частота рейсов возрастёт до четырех раз в неделю.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимического холдинга "Сибур" в партнерстве с Тюменской областью.

Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта — до 380 человек в час.