МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ выступило с предложением отстранять от управления такси водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. не знающих дорогу к основным достопримечательностям в городе, а также систематических нарушителей ПДД. Соответствующий проект федерального закона опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Юрист объяснил, зачем мошенники клонируют чужие автомобильные номера

Ведомство хочет не допускать к работе в такси автомобилистов, которые накопили больше трех неоплаченных штрафов, недавно были арестованы за нарушения ПДД или лишены прав.

"К управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа не допускается лицо, которое:<…>имеет за период, предшествующему дню осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси, более трех неуплаченных административных штрафов за административные правонарушения ‎в области дорожного движения<…>", — говорится в документе.

Кроме того, Минтранс считает необходимым проверять водителей такси на знание местности, в частности расположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия (памятников истории и культуры), объектов здравоохранения, образования, спорта, органов государственной власти и местного самоуправления, а также путей подъезда к ним. Аттестация может также включать проверку знаний о порядке действий в случае ЧС.

Тех, кто не пройдет аттестацию, не допустят к работе в такси.