МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит РЖД) планирует включить в составы туристических поездов три новых типа пассажирских вагонов: вагон-душ, вагон-зал с анимацией и вагон с панорамными окнами, сообщил начальник отдела международных и коммерческих перевозок компании Арташес Киракосян. РЖД закажут 800 новых вагонов для поездов "Ласточка"

"В следующем году в составе туристических поездов начнется эксплуатация вагонов-душей. Одновременно пользоваться таким вагоном смогут до семи пассажиров. … Для проведения анимационных мероприятий, каких-то активностей в поезде, АО "ФПК" совместно с "Вагонреммаш" создали вагоны-залы, которые вмещают до 44 человек. Их также планируется использовать в туристических поездах, начиная со следующего года", — рассказал он в ходе железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм".

Как рассказали в пресс-службе ФПК, внутри вагона-душа есть индивидуальная кабинка и два блока по три душевые в каждом. Кабинки отделены друг от друга специальными перегородками и шторкой. Пол вагона оснащен системой подогрева и противоскользящим покрытием. Также есть раздевалка со специальными шкафчиками для одежды и лавочками, где пассажиры могут переодеваться, а также комната отдыха с большим столом и удобным диваном. Баки для воды установлены внутри вагона в технических помещениях.

Вагоны-залы были в парке компании и ранее, в качестве обучающей площадки они начали использоваться впервые в составе поезда "Путешествие мечты". Один из новых вагонов-залов можно оборудовать под медиастудию, а в другом — удобно организовывать обучающие программы, собрания и совещания. Здесь установлены модульные столы, которые можно использовать как по отдельности, так и собрать из них единый стол переговоров, где могут разместиться до 50 человек. РЖД перекинут инвестиции с юга на север

Киракосян также отметил, что сейчас "прорабатывается вопрос, готовится конструкторская документация" на вагон с панорамным видом. "У данного вагона будет крыша, но по бокам он будет открыт для обзора. Таким образом, у пассажиров будет возможность наблюдать красоты пейзажей в пути следования", — сказал он. Отвечая на вопрос о сроках введения таких вагонов на сеть, представитель ФПК сказал, что "такая возможность появится в ближайшие годы".

Сейчас ФПК совместно с "Трансмашхолдингом" работает над проектом капсульного вагона для перевозок пассажиров в дальнем следовании. Его главная особенность – это 56 индивидуальных мест-капсул, которые расположены вдоль центрального прохода, от салона отгораживаются шторкой. Как рассказывал журналистам в середине июля заместитель гендиректора ТМХ Александр Лошманов, первый такой вагон в составе пассажирского поезда может появиться уже в следующем году после проведения всех необходимых испытаний.