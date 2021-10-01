МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в сентябре в поездах дальнего следования увеличились почти на 13%, в пригородном сообщении — снизились на 4%, сообщают РЖД. Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 1,2%

"Несмотря на завершение летних отпусков, число поездок в дальнем следовании выросло почти на 13% относительно прошлого года (до 7,7 миллиона). А вот в пригородном сообщении — немного (на 4%) снизилось, составив 84,6 миллиона", — говорится в сообщении. Уточняется, что всего в сентябре перевезено 92,3 миллиона пассажиров, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

По данным РЖД, всего за январь-сентябрь перевезено 788,4 миллиона пассажиров (рост на 22,1% к аналогичному прошлогоднему показателю). Из них в пригородном сообщении перевезено 716,1 миллиона человек (рост на 20,7%), в дальнем следовании — 72,3 миллиона (рост на 37,6%).

Пассажирооборот в сентябре составил 9,3 миллиарда пассажиро-километров, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении — 2,6 миллиарда пассажиро-километров (снижение на 1,5%), в дальнем следовании — 6,7 миллиарда пассажиро-километров (рост на 18,1%). Пассажирооборот с начала года вырос на 34,9%, до 82,3 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении — 22 миллиарда пассажиро-километров (рост на 18,3%), в дальнем следовании — 60,3 миллиарда пассажиро-километров (рост на 42,3%).