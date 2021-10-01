БРЯНСК, 1 окт — ПРАЙМ. Очереди из грузовых автомобилей образовались на российско-украинской границе в пункте пропуска Новые Юрковичи на территории Брянской области из-за резкого снижения пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка", сообщает пресс-служба Брянской таможни. Украина переориентирует импорт газа с Венгрии на другие направления

"Брянская таможня информирует: в области на границе с Украиной наблюдается скопление транспортных средств. Увеличение количества грузовых автотранспортных средств, ожидающих выезда из РФ произошло по причине увеличения потока транспортных средств и с резким снижением пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка", — говорится в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что на российско-украинском участке границы в пункте пропуска МАПП Новые Юрковичи в пятницу фиксируется увеличение очереди до 76 грузовых транспортных средств на выезд из Российской Федерации.

Брянская таможня рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.