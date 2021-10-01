МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал безопасность пролета иностранных самолетов над белорусской территорией, но заявил, что в стране будет посажено любое судно при угрозе белорусскому государству.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании или США", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отрывок которого показал вечером в пятницу белорусский госканал "Беларусь 1".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.