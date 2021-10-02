"Коммерсант" узнал об отказе Минтранса от идеи коменсаций водителям за недостатки на платной дороге
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ передумал наделять автомобилистов на платных дорогах правом требовать бесплатного проезда при обнаружении "недостатков" на трассе, сообщает "Коммерсант".
Такая норма предусматривалась проектом постановления правительства, регламентирующим правила платного проезда. Согласно документу, граждане могли бы предъявлять претензии операторам в случае, в частности, пробок или снега на проезжей части платной дороги. В этом случае в силу бы вступала бы статья 723 ГК РФ "недостаток платной услуги" или оказании ее "не в полном объеме", при котором водители могли потребовать "безвозмездного оказания услуги" либо "соразмерного уменьшения стоимости".
Однако против нововведения выступили представители "Автодора" и компаний, эксплуатирующих дороги, говорится в сообщении.
В результате Минтранс доработал проект и предложил более общую формулировку: пользователи автодорог смогут "принимать меры, направленные на защиту прав и интересов, в соответствии с законодательством". Кроме того, из документа была исключена норма об обязанности оператора организовать движение в соответствии с требованиями законодательства.
"В случае возникновения пробки, по сути, лишающей пользователя преимуществ использования платной дороги, необходимо будет еще доказывать, что именно в связи с действиями или бездействиями оператора пользователь получил услугу ненадлежащего качества. Это значительно усложняет возможность какой-либо компенсации", — рассказывает директор по правовым вопросам инвестиционной компании "Эйфель. Инфраструктурные проекты" Екатерина Высоцкая.
В Минтрансе комментариев пока не предоставили, сообщает издание.
https://1prime.ru/transport/20211002/834859019.html