МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ передумал наделять автомобилистов на платных дорогах правом требовать бесплатного проезда при обнаружении "недостатков" на трассе, сообщает "Коммерсант". Названы регионы России, где авто чаще всего полностью "убиваются" в ДТП

Такая норма предусматривалась проектом постановления правительства, регламентирующим правила платного проезда. Согласно документу, граждане могли бы предъявлять претензии операторам в случае, в частности, пробок или снега на проезжей части платной дороги. В этом случае в силу бы вступала бы статья 723 ГК РФ "недостаток платной услуги" или оказании ее "не в полном объеме", при котором водители могли потребовать "безвозмездного оказания услуги" либо "соразмерного уменьшения стоимости".

Однако против нововведения выступили представители "Автодора" и компаний, эксплуатирующих дороги, говорится в сообщении.

В результате Минтранс доработал проект и предложил более общую формулировку: пользователи автодорог смогут "принимать меры, направленные на защиту прав и интересов, в соответствии с законодательством". Кроме того, из документа была исключена норма об обязанности оператора организовать движение в соответствии с требованиями законодательства. Левитин допустил введение платных дорог по всей стране

"В случае возникновения пробки, по сути, лишающей пользователя преимуществ использования платной дороги, необходимо будет еще доказывать, что именно в связи с действиями или бездействиями оператора пользователь получил услугу ненадлежащего качества. Это значительно усложняет возможность какой-либо компенсации", — рассказывает директор по правовым вопросам инвестиционной компании "Эйфель. Инфраструктурные проекты" Екатерина Высоцкая.

В Минтрансе комментариев пока не предоставили, сообщает издание.