МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) с 17 октября сделает рейс Москва — Минск ежедневным, сообщается на сайте компании. "Аэрофлот" перестал возвращать билеты бесплатно

"С 17 октября Utair увеличивает частоту полетов из Москвы в Минск до 7 раз в неделю. Рейсы выполняет комфортабельный Boeing 737-800, рассчитанный на 186 пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что время в пути займет полтора часа, вылет из Москвы в 09.55, из Минска — в 12.30.

"После снятия ковидных ограничений на авиасообщение с Беларусью мы оперативно получили все необходимые разрешения и вернули рейс в расписание. С октября делаем его ежедневным, чтобы нашим пассажирам было еще удобнее планировать свои поездки", — приводятся в сообщении слова президента компании Олега Семенова.