МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. РЖД в новом графике движения пассажирских поездов на 2021/2022 годы увеличат на 189 пар количество составов для внутрироссийских перевозок, сообщает компания. Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования РЖД выросли в сентябре

Новый график движения на сети российских железных дорог вводится в действие 12 декабря в 00.00 мск.

"Что нового в графике движения на 2021/2022 годы, вступающем в силу с 12 декабря: до 610 пар (+14 пар) увеличится количество поездов дальнего следования; до 4217 пар (+162 пары) увеличится количество пригородных поездов; до 425 пар (+5) вырастет число скорых, скоростных и высокоскоростных поездов. В том числе на 3 пары (с 15 до 18) будет больше "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом", — сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Кроме того, география курсирования двухэтажных поездов будет расширена до 21 маршрута, на котором будет задействовано 30 пар поездов (было 22 пары на 15 маршрутах). Составы начнут ходить из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а также из Санкт-Петербурга в Кострому, Анапу и Белгород.

"Также впервые в истории РЖД отдельно утвержден план организации туристических перевозок. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня, большие круизные программы, а также специальные новогодние туристические маршруты. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года", — говорится в сообщении.