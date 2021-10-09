МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и ее дочерняя компания "Аэросервис" приостановили перевозки пассажиров внутри Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, рассказал РБК основной владелец перевозчика Андрей Богданов. "Аэрофлот" перестал возвращать билеты бесплатно

"СиЛА" и "Аэросервис" являются единственными перевозчиками между малыми аэропортами в этих трех регионах, отмечает издание.

Решение было принято в связи с тем, что малые аэропорты не могут выполнить новые требования по безопасности, введенные правительственным постановлением № 1603 от 5 октября 2020 года.

Постановление правительства ввело повышенные требования к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах. Для их выполнения малым аэропортом было необходимо в течение года установить специальные ограждения с сигнализацией, системы связи и оповещения, сбора и обработки информации, организовать группы быстрого реагирования и круглосуточное патрулирование взлетно-посадочной полосы и ее осмотр.

Согласно оценкам авиакомпаний и местных властей, на модернизацию одной посадочной площадки в соответствии с новыми требованиями могло потребоваться до 50 миллионов рублей. Мишустин отметил важность импортозамещения в авиастроении

По словам гендиректора горно-алтайского аэропорта Сергея Круглова, население отдаленных районов восприняло новости о прекращении полетов "крайне негативно". В связи с началом осенне-зимнего сезона по многим маршрутам невозможно проехать на автомобилях, перевалы часто бывают закрыты. "СиЛА" летала три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдаленные населенные пункты — села Кош-Агач и Усть-Кокса.

На 1 октября 2021 года из 2,2 тысяч посадочных площадок в РФ постановлению соответствовали лишь 165, следует из данных представителя Минтранса.

Представитель министерства регионального развития Республики Алтай подтвердил остановку полетов. В правительствах Забайкалья и Томской области на момент публикации не ответили на запрос РБК.