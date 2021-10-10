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Отключение электричества привело к сбою в движении поездов в Токио
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В Токио наблюдается масштабный сбой в движении поездов по нескольким линиям из-за отключения электроэнергии, сообщает агентство Киодо. По некоторым данным, причиной отключения... ПРАЙМ, 10.10.2021
транспорт, бизнес, новости, токио, электричество, электроэнергия, поезда
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 10 окт — ПРАЙМ. В Токио наблюдается масштабный сбой в движении поездов по нескольким линиям из-за отключения электроэнергии, сообщает агентство Киодо.
По некоторым данным, причиной отключения стал пожар на одной из подстанций в префектуре Сайтама.
По одной из самых загруженных веток Яманотэ задержки в движении поездов превышают 30 минут, передает компании-оператора East Japan Railway Co.