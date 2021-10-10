ТОКИО, 10 окт — ПРАЙМ. В Токио наблюдается масштабный сбой в движении поездов по нескольким линиям из-за отключения электроэнергии, сообщает агентство Киодо.

По некоторым данным, причиной отключения стал пожар на одной из подстанций в префектуре Сайтама.

По одной из самых загруженных веток Яманотэ задержки в движении поездов превышают 30 минут, передает компании-оператора East Japan Railway Co.