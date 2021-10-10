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Спасатели проверяют данные о падении самолета в Татарстане
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Спасатели проверяют сообщения о падении самолета с парашютистами в Татарстане, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Информация о падении поступили от очевидцев. ПРАЙМ, 10.10.2021
транспорт, бизнес, новости, самолет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Спасатели проверяют сообщения о падении самолета с парашютистами в Татарстане, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Информация о падении поступили от очевидцев.