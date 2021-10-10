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2021

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Спасатели проверяют данные о падении самолета в Татарстане

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Спасатели проверяют сообщения о падении самолета с парашютистами в Татарстане, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Информация о падении поступили от очевидцев. ПРАЙМ, 10.10.2021

транспорт, бизнес, новости, самолет

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60