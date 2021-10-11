МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство, она будет реализована в три этапа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Правительство расширит субсидирование авиаперевозок

"Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство, документ был разработан по поручению президента РФ", – сказал Мишустин.

"Концепция будет реализована в три этапа. Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме того, требуется обновить программы подготовки авиаперсонала", — сообщил он.

В рамках второго этапа, по словам премьера, предстоит обеспечить безопасность полетов и модернизировать авиационную инфраструктуру: связь, навигацию и системы наблюдения. "Важно, чтобы электронная компонентная база, программное обеспечение, аппаратные комплексы и цифровые платформы были преимущественно российской разработки", — подчеркнул он.

"В ходе третьего этапа предстоит практические внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами", – добавил глава правительства.

Главной задачей принятой концепции Мишустин назвал обеспечение максимального уровня безопасности. "Причем достичь этого необходимо в течение ближайшего десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и государства", — заявил он.