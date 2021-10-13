МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Наибольшим спросом среди клиентов российских лизинговых компаний с начала года по-прежнему пользуется автотехника, хотя оживление наблюдается и в железнодорожной сфере, свидетельствует исследование, проведённое РИА Новости среди лизингодателей РФ. Стало известно, какие автомобили лидируют по выдачам в лизинг в России

Гендиректор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин отмечает, что спрос на автотехнику высокий и продолжится до конца года, хотя и удовлетворить его в полной мере не получается, поскольку по-прежнему актуальна проблема с дефицитом автомобилей. Калинкин полагает, что в ближайший квартал "точно можно наблюдать превышение спроса над предложениями импортеров".

АВТО ПРИТОРМОЗИТ

По словам старшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслана Коршунова, несмотря на слабые темпы роста экономики в последние годы и вызовы пандемии автосегмент остается драйвером лизингового рынка. Он добавил, что лизинг автобусов и троллейбусов также имеет хорошие перспективы развития ввиду масштабных программ по его субсидированию.

Калинкин утверждает, что по итогам января-сентября продажи легковых и LCV авто выросли на 15%, но несмотря на это уже с июля началось отставание объемов продаж по сравнению как с 2020 годом, так и в сравнении с докризисным 2019 годом. "Если падение продаж легкового автотранспорта и легкового коммерческого транспорта (LCV – ред.) продолжится такими же темпами, то к концу года объемы могут быть на уровне 2020 года, а по сравнению с 2019 годом даже отставать на 3-5%", — объяснил глава компании.

Коршунов сказал, по итогам третьего квартала аналитики агентства не исключают небольшого охлаждения сделок с автомобилями. Это связано с их дефицитом на фоне рекордных объемов аналогичного периода прошлого года. "Вместе с этим по итогам всего 2021 года автосегмент, по нашим оценкам, покажет рост более чем на 20%", — сказал Коршунов.

ДЕФИЦИТ ПРИВЛЁК КЛИЕНТА

Как сообщили в пресс-службе "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), наблюдается восстановление и положительная динамика в сегменте железнодорожного транспорта. "Резкий рост спроса на железнодорожные перевозки фактически привел к возникновению дефицита полувагонов. Также наблюдается высокий спрос на платформы, цистерны, зерновозы", — отметили в ГТЛК. Минпромторг предложил установить скидку в 25% при лизинге электромобилей

Оживление железнодорожного рынка отмечают и в "Газпромбанк Лизинге", обращая внимание на высокие объёмы производства техники среди отечественных вагоностроителей. "Производство вагонов сейчас выше, чем в прошлом году на 9,4%. За 9 месяцев уже произведено 45 тысяч грузовых вагонов – такой объем производства в начале года прогнозировался за весь 2021 год. Но пока еще эти цифры нельзя сравнить с рекордным 2019 годом, конечно", — уточнил Калинкин.

ОТ НЕБА ДО МОРЯ

В ГТЛК отмечают, что медленнее других растет авиализинг на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом. Впрочем, он растёт. Глава "Газпромбанк Лизинга" пояснил, что компания получает "много интересных запросов на лизинг как крупной пассажирской, так и малой авиации".

"Мы видим, что авиакомпании сейчас активно работают над реализацией своих долгосрочных стратегий по обновлению и увеличению флота. Кроме этого, в 2022 году ожидается закупка самолетов, приобретение которых переносилось во время строгих ограничений, связанных с пандемией", — сказал Калинкин.

По словам гендиректора "ВТБ Лизинга" Дмитрия Ивантера, в 2018 году компания приняла решение о том, сегмент воздушных судов более не является для неё системно привлекательным. "С 2019 года мы реализовали лишь несколько интересных сделок, например, международный лизинг двух полнопилотажных авиатренажеров. До конца этого года новых сделок не планируем", — сказал Ивантер. ВТБ сообщил о росте выдач ипотеки в России до четырех триллионов рублей

В сегменте морских контейнерных перевозок, по словам Калинкина, наблюдается дефицит судов, а рост цен на металл "дополнительно подогрел" стоимость такой техники. "Соответственно, есть большая потребность и у игроков зайти в этот сегмент, но то предложение, которое сейчас имеется на рынке в части судов, доступно немногим", — сказал Калинкин.

Ивантер отметил, что активность компании в сегменте морских и речных судов выросла в текущем году и за этот срок передано уже четыре балкера. "В сегмент морских и речных судов мы вернулись в 2020 году и передали нашим клиентам два контейнеровоза. … В работе сейчас находятся еще несколько сделок с морскими судами. Возможно, некоторые из них удастся реализовать в этом году. Вообще рассматриваем это направление лизинга как перспективное, особенно с учетом необходимости обновления устаревших судов с учетом новых стандартов экологичности", — сообщил Ивантер.

Гендиректор "Газпромбанк Лизинга" говорит, что спрос на дорожно-строительную технику в России увеличивается четвертый год подряд и резких изменений на рынке спецтехники до конца года ожидать не стоит. "Лизинг в этом сегменте растет двузначными темпами, за последние четыре года совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил 26%. По итогам 2021 года рост объемов нового бизнеса спецтехники может постигнуть 40%", — полагает он.

По мнению ГТЛК, в целом, ко второму кварталу текущего года наметилась положительная динамика в ряде сегментов лизинга. "При этом сдержать темпы развития рынка может общее замедление роста экономики после прохождения активной фазы восстановления, трудности с поставками комплектующих и повышение ставок на долговом рынке", — заключили в компании.