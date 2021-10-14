РИМ, 14 окт — ПРАЙМ, Сергей Старцев. Основанная в 1946 году крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia в четверг прекращает свое существование из-за банкротства. Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с девятью странами

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика, последний рейс Alitalia АZ1586 вылетит из сардинского города Кальяри в четверг в 22.05 (23.05 мск) и доставит в римский международный аэропорт "Фьюмичино" 177 пассажиров. За штурвалом самолета будет находиться один опытнейших пилотов гражданской авиации Италии Андреа Джойа, работающий в компании с 1989 года и налетавший за это время около 15 тысяч часов.

С 15 октября ведущим авиаперевозчиком страны станет государственная компания Italia Trasporto Aereo (ITA), которая была создана в октябре прошлого года по решению национального правительства. Принимая это решение, власти вели речь об "инвестиции в будущее" и "перезапуске системы авиатранспорта", подчеркивая, что эта операция призвана поддержать конкурентоспособность национального бизнеса и туризма.

Тем не менее, сам факт банкротства Alitalia свидетельствует о провале многолетних попыток итальянского государства, национальных и зарубежных инвесторов спасти знаменитую авиакомпанию. Последняя такая попытка была предпринята в августе 2014 года, когда было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию компании на общую сумму 1,158 миллиарда евро.

Однако в апреле 2017 года в ходе корпоративного референдума сотрудники Alitalia отклонили антикризисный план ее развития, предложенный новым топ-менеджментом. В итоге в компании было введено чрезвычайное управление, за годы которого правительство выделило авиаперевозчику на продолжение текущей деятельности кредиты на общую сумму 1,8 миллиарда евро. Всего же, начиная с 1974 года, государственные финансовые вливания в Alitalia составили около 13 миллиардов евро. Россия снимает ряд ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

В сентябре в эту историю была вынуждена вмешаться Еврокомиссия, которая пришла к выводу, что кредиты, предоставленные правительством компании Alitalia за время чрезвычайного управления, являются незаконными, так как противоречат правилам ЕС о госпомощи. Согласно решению ЕК, государство должна взыскать с авиакомпании эти деньги, включая проценты.

Однако это далеко не единственная проблема, связанная с банкротством Alitalia. Три чрезвычайных комиссара до сих пор продолжают рассчитываться с персоналом компании, где трудились 10,5 тысячи человек. Только в среду вечером они уведомили работников, что им будет выплачена вторая половина зарплаты за сентябрь, которую до сих пор задерживали.

В компании ITA, которая унаследует от Alitalia 52 авиалайнера и коды ее рейсов, пока будут работать 2,8 тысячи человек. Первый рейс нового авиаперевозчика вылетит в 6.20 (7.20 мск) из миланского аэропорта Линате в южный город Бари. В ближайшее время должен быть решен вопрос о приобретении бренда Alitalia, за которую чрезвычайные комиссары хотели выручить 290 миллионов евро, но руководство ITA пока предложило им только 50 миллионов.