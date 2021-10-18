МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 19 октября в режиме видеосвязи проведет президиум Госсовета, в ходе которого глава государства обсудит транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Власти утвердили концепцию по интеграции беспилотного транспорта

Отмечается, что документ был подготовлен в учетом национальнымх целей и стратегических задач развития РФ. Стратегия определяет основные направления транспортной политики РФ, в ее разработке принимали участие органы госвласти, представители бизнеса и профессионального сообщества, уточняется в сообщении.

"Стратегия призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей", — сообщает пресс-служба Кремля.