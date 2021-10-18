МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" подумать об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщается на сайте Кремля. Путин обсудит транспортрую стратегию России до 2030 года

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" рассмотреть вопрос об организации, начиная с 2022 года, регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — до 1 декабря 2021 года.

Уточняется, что ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.