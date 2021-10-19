МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи проведет заседание президиума Госсовета, где рассмотрят транспортную стратегию до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля. В России не введут бесплатный общественный транспорт к 2035 году

Стратегия была подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития России. Ее обсуждение и разработка велись с участием как органов государственной власти федерального и регионального уровня, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества.

Стратегия, как ожидается, обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей — россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.

Еще в своем послании Федеральному собранию Путин заявил о планах по реализации в регионах инфраструктурных проектов, приоритеты — автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

Регионам из Фонда национального благосостояния было решено выделить средства на опорные магистрали. Среди них — скоростная автомагистраль Москва – Казань, которую планируется продлить до Екатеринбурга, а завершить этот проект за три года.

Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

Однако, как отмечал президент, это не означает, что небольшие населенные пункты должны остаться в стороне, там также необходимо развивать транспортную инфраструктуру.