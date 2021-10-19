МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российские авиакомпании компенсируют убытки от пандемии COVID-19 не раньше 2024 года. Такой прогноз дали изданию РБК в агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НРА). Авиакомпании намерены бороться за пилотов

Чтобы восполнить потери, авиакомпаниям нужно восстановить пассажиропоток на международных авиарейсах. Именно эти пассажиры — самые выгодные клиенты по соотношению затрат и выручки, считает аналитик группы корпоративных рейтингов НРА Лия Баймухаметова.

В 2019 году прибыль пассажирских авиаперевозчиков до вычета налогов составила 25 миллиардов рублей. Но по итогам пандемийного 2020 года они получили убыток без малого 147 миллиардов. В январе-июне нынешнего года пассажирооборот отечественных авиакомпаний составил 151 миллиард пассажиро-километров — на 30% меньше показателей первого полугодия 2019 года. А на международных линиях разница достигла 69%.

По словам Баймухаметовой, сегодня сократить убытки помогают грузовые и внутренние пассажирские перевозки. Но полное восстановление возможно только за счет увеличения пассажиропотока на международных направлениях, что к 2022 году, на взгляд аналитика, маловероятно, поскольку во многих городах и странах до сих пор сохраняются карантинные меры, сокращается количество бизнес-поездок, снижаются доходы населения, и при этом повышаются цены авиабилетов.

В середине октября совершила последний рейс крупнейший итальянский перевозчик Alitalia. Компания не смогла преодолеть последствия карантинных ограничений.Ее место должна занять созданная решением итальянского правительства компания ITA.