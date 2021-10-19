МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает во вторник дальневосточное отделение перевозчика. "Ведомости": "Аэрофлот" недополучил минимум $250 миллионов в 2020 году

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы", — говорится в сообщении.

Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу могут купить все жители ДФО, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

На прошлой неделе сообщалось, что правительство РФ выделило еще 349,6 миллиона рублей на субсидирование авиаперелетов для льготников с территории Дальневосточного федерального округа.