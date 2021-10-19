МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8, летевший из Дудинки, совершил вынужденную посадку на Таймыре, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Согласно данным, вертолет принадлежал компании "Норильск Авиа". На его борту находились 11 человек, никто не пострадал.

В МЧС подтвердили факт вынужденной посадки вертолета.