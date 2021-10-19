2021-10-19T10:51:00+03:00
2021-10-19T10:57:42+03:00
2021-10-19T10:51:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20211019/834990414.html
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вертолет Ми-8, летевший из Дудинки, совершил вынужденную посадку на Таймыре, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Согласно данным, вертолет принадлежал компании... ПРАЙМ, 19.10.2021
транспорт, бизнес, новости, таймыр, вертолет, ми-8
https://1prime.ru/images/83442/61/834426147.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83442/61/834426147.jpg
https://1prime.ru/images/83442/61/834426144.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83442/61/834426144.jpg
https://1prime.ru/images/83442/61/834426141.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83442/61/834426141.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8, летевший из Дудинки, совершил вынужденную посадку на Таймыре, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Согласно данным, вертолет принадлежал компании "Норильск Авиа". На его борту находились 11 человек, никто не пострадал.
В МЧС подтвердили факт вынужденной посадки вертолета.